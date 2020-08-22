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Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı hangi kanalda #FBvKG

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Giriş: 22.08.2020 17:35
Güncelleme:22.08.2020 17:58
Bu sezon 21 takımla oynanacak olan Süper Lig takımlarında hazırlıklar sürüyor. Fenerbahçe ile Süper Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük saat 17'de Topuk Yaylası'nda karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Karagümrük maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte taraftarların merakla beklediği o sorunun yanıtı haberimizde...

- maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020-2021 Süper lig sezonunu başlamasına kısa süre kaldı. Geçtiğimiz sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamına çalışmalarını Düzce'de sürdürdü. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, bugün Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı canlı yayın nasıl izlenir? hangi kanalda? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Hazırlık maçı kapsamında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 22 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Fenerbahçe YouTube kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE...

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