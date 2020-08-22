Trabzonspor Flavio Medeiros da Silva transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın transferini KAP'a bildirdi. Açıklamada 'Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." sözlerine yer verildi.
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Trabzonspor: Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bordo mavili takımın, KAP açıklamasında şu sözlere yer verildi:
"Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."