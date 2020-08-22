22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Trabzonspor Flavio Medeiros da Silva transferini KAP'a bildirdi

, 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın transferini 'a bildirdi. Açıklamada 'Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." sözlerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Trabzonspor Flavio Medeiros da Silva transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor: Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bordo mavili takımın, KAP açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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