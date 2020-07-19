Başakşehir - Kayserispor CANLI ANLATIM

Başakşehir bu maçı kazanırsa Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Kayserispor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibi önünde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

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AZUBUIKE'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike'nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor.

CRIVELLI VE CLICHY SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcuları Enzo Crivelli ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets.