Bakan Berat Albayrak'tan Azerbaycan mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadı, Türkiye'nin, daima Azerbaycan'ın yanında olacağını kaydetti.
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Konyaspor-Başakşehir (CANLI ANLATIM)
- Çaykur Rizespor ateşe düştü
- Fenerbahçe Alman forvet ile anlaştı
- Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım!
- AB'den skandal Doğu Akdeniz açıklaması
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM
- Kayserispor son dakikada hayat buldu
- Russell Westbrook koronavirüse yakalandı
- Abdurrahim Albayrak'tan flaş transfer iması!
- Denizlispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?