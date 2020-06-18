Son dakika: Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fernando Muslera'yı ziyaret etti

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kaval kemiğinden ameliyat olan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerini iletip, en kısa sürede sahalara dönmesi dileğini iletti.



Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak eşlik etti.