18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fernando Muslera'yı ziyaret etti

Son dakika: Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fernando Muslera'yı ziyaret etti

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'ın ile oynadığı maçında sakatlanan ve ameliyat edilen kaleci Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
BAKAN KASAPOĞLU, MUSLERA'YI ZİYARET ETTİ

Bakan , kaval kemiğinden ameliyat olan 'ya geçmiş olsun dileklerini iletip, en kısa sürede sahalara dönmesi dileğini iletti.

Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak eşlik etti.

Son dakika: UEFA'dan Fernando Muslera mesajı SON DAKİKA: UEFA'DAN FERNANDO MUSLERA MESAJI
Son dakika: Fatih Terim'den Fernando Muslera açıklaması SON DAKİKA: FATİH TERİM'DEN FERNANDO MUSLERA AÇIKLAMASI
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Muslera için geçmiş olsun telefonu BAKAN MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU'NDAN MUSLERA İÇİN "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU
Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş Muslera açıklaması: Takım arkadaşları sakatladı |Video ERMAN TOROĞLU'NDAN CANLI YAYINDA FLAŞ MUSLERA AÇIKLAMASI: TAKIM ARKADAŞLARI SAKATLADI |VİDEO
Son dakika: UEFA'dan dikkat çeken videolu Fernando Muslera mesajı | Video SON DAKİKA: UEFA'DAN DİKKAT ÇEKEN VİDEOLU FERNANDO MUSLERA MESAJI | VİDEO

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA