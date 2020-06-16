16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: UEFA'dan Fernando Muslera mesajı

Son dakika: UEFA'dan Fernando Muslera mesajı

Son dakika... , 'ın 'in 27. haftasında deplasmanda ile yaptığı maçta bacağı kırılan için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
UEFA'DAN MUSLERA MESAJI

Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uruguaylı kalecinin kurtarışlarından oluşan yaklaşık 1 dakikalık görsele yer verilirken, 34 yaşındaki file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Son dakika: UEFA'dan dikkat çeken videolu Fernando Muslera mesajı | Video SON DAKİKA: UEFA'DAN DİKKAT ÇEKEN VİDEOLU FERNANDO MUSLERA MESAJI | VİDEO

Karşılaşmanın 15. dakikasında, Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera'nın tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmuştu.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA