Juventus'u yenen Napoli İtalya Kupası'nı kazandı
Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya Kupası için karşı karşıya gelen Napoli ve Juventus, 90 dakika sonunda yenişemedi. Penaltı atışlarına giden finalde kazanan Napoli oldu. 4-2 kazanan Napoli, İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.
Futbolda, İtalya Kupası finalinde Napoli, Juventus'u normal süresi 0-0 sona eren maçta, penaltı atışlarında 4-2 yenerek, kupayı kazandı.
73. kez düzenlenen İtalya Kupası finali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde Roma Olimpiyat Stadı'nda tarihte ilk kez boş tribünlere karşı oynandı.
GATTUSO İLK KUPASINI KAZANDI
Hakem Daniele Doveri'nin yönettiği karşılaşma öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşmaya Juventus baskılı başlarken, Napoli 20. dakikadan sonra oyunda dengeyi kurdu. Napoli, ilk yarının son anlarında Juventus kalesinde tehlikeli gol pozisyonları bulmasına karşın, devreye golsüz eşitlikle gidildi.
Mücadelenin ikinci yarısı, iki takımın kontrollü oyununa sahne olurken, mücadelenin son anlarında Napoli, Buffon ve direk engelini aşamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.
Maçın normal süresinde eşitlik bozulmayınca alınan yeni kurallar çerçevesinde doğrudan penaltı atışlarına gidildi.
Penaltı atışlarında, Juventuslu Dybala ve Danilo golü bulamazken Napoli, Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik ile kullandığı 4 atışı gole çevirerek, maçın kazananı oldu.
Rakibi Juventus'a penaltı atışlarında 4-2'lik üstünlük kuran Napoli, İtalya Kupası'nı kazandı. Bu kupayı en son 2013-2014 sezonunda kazanan Napoli, bugünkü sonuçla müzesindeki İtalya Kupası sayısını 6'ya çıkardı.
Karşılaşma sonunda Napoli takımı büyük sevinç yaşarken, teknik direktör Gennaro Gattuso'yu omuzlara alıp havaya fırlattı.
OYUNCULARI MADALYALARINI KENDİLERİ ALDI
Karşılaşmanın ardından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sıra dışı bir kupa seremonisi düzenlendi.
Juventuslu oyuncular kendi başlarına gümüş madalyalarını bir panodan aldı.
Napolili futbolcular da kendi başlarına altın madalyalarını alırken, kupayı takım kaptanı Lorenzo Insigne ve Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis podyumda beraber kaldırdı.
Diğer yandan, karşılaşmanın başında İtalya Milli Marşı, ABD'den 8 yıl önce İtalya'ya taşınarak burada yaşamaya başlayan siyahi şarkıcı Sergio Sylvestre tarafından okundu. Sylvestre'nin, marşı okurken bir bölümünde duraksaması dikkati çekerken, sosyal medyada marşı unuttuğu eleştirilerine yol açtı.
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