Taburcu olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera: Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuştu. Uruguaylı kaleci taburcu oldu. Fernando Muslera hastaneden taburcu olurken kısa bir açıklama yaptı.

"ZOR ZAMANIMDA BÜTÜN ÜLKE YANIMDA OLDU"

İşte Fernando Muslera'nın ilk sözleri: "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Özellikle Galatasaray'a, taraftarlara çok çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere."