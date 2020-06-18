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Taburcu olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera: Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu

 maçında bacağı kırılan ve ameliyat edilen , taburcu oldu. Muslera, “Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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MUSLERA TABURCU OLDU! İŞTE İLK SÖZLERİ...

'ın tecrübeli kalecisi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuştu. Uruguaylı kaleci taburcu oldu. Fernando Muslera hastaneden taburcu olurken kısa bir açıklama yaptı.

"ZOR ZAMANIMDA BÜTÜN ÜLKE YANIMDA OLDU"

İşte Fernando Muslera'nın ilk sözleri: "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Özellikle Galatasaray'a, taraftarlara çok çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere."

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