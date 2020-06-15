Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Muslera için "geçmiş olsun" telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de dün Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera için Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Albayrak ile telefonda görüştü.
Muslera'nın sakatlığı hakkında Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Uruguaylı kalecinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
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