Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Muslera için "geçmiş olsun" telefonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Albayrak ile telefonda görüştü.

Muslera'nın sakatlığı hakkında Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Uruguaylı kalecinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.