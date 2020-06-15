15 Haziran 2020, Pazartesi
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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Muslera için "geçmiş olsun" telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı , 'de dün ile oynanan maçta sakatlanan Uruguaylı kaleci için Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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BAKAN KASAPOĞLU, MUSLERA İÇİN GÖRÜŞTÜ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Albayrak ile telefonda görüştü.

Muslera'nın sakatlığı hakkında Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Uruguaylı kalecinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

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