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Galatasaray aradığını İspanya'da buldu! Santiago Arias takibe alındı

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Sarı kırmızılı takım, 'de forma giyen sağ bek Santiago Arias'ı gündemine aldı. Tecrübeli çalıştırıcı 'in bu transferi çok istediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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GALATASARAY ARADIĞINI İSPANYA'DA BULDU!

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

7 MAÇA ÇIKABİLDİ
Diario AS' ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias'ı transfer etmek istediği iddia edildi. 2018 yazında PSV Eindhoven'dan 11 milyon euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias, bu sezon kulübünde yalnızca 7 La Liga maçına çıkabildi.

LINNES VE ŞENER'DEN VERİM ALINAMADI
Teknik direktör 'in sağ bek mevkiinde Şener Özbayraklı'dan ve Linnes'ten istediği verimi alamaması sonucu arayışa girdiği öğrenildi. Transferde Galatasaray'ın şu an için nabız yokladığı, Arias için İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu aktarıldı.

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