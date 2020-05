Galatasaray aradığını İspanya'da buldu! Santiago Arias takibe alındı

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Diario AS' ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias'ı transfer etmek istediği iddia edildi. 2018 yazında PSV Eindhoven'dan 11 milyon euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias, bu sezon kulübünde yalnızca 7 La Liga maçına çıkabildi.



LINNES VE ŞENER'DEN VERİM ALINAMADI

Teknik direktör Fatih Terim'in sağ bek mevkiinde Şener Özbayraklı'dan ve Linnes'ten istediği verimi alamaması sonucu arayışa girdiği öğrenildi. Transferde Galatasaray'ın şu an için nabız yokladığı, Arias için İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu aktarıldı.