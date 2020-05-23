Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçti

G.Saray'dan flaş transfer hamlesi… Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sözleşmesini henüz uzatmadığı Hasan Ali Kaldırım için devreye girdi. Sezon sonu serbest kalacak 30 yaşındaki sol beke, "Sana kapımız açık. Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.

FENERBAHÇE AĞIRDAN ALIYOR

Hasan Ali ile yeni sözleşme için masaya oturmayan F.Bahçe, sol bek için eski yıldızı Caner Erkin ile görüşüyor. Bu da Aslan'ın Hasan Ali transferindeki iştahını kabartıyor.

ASLAN'IN 1 NUMARALI HEDEFİ

Saracchi'yi yerli bir sol bekle rekabete sokmak isteyen G.Saray'ın ilk tercihinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle Hasan Ali olduğu öğrenildi. Diğer alternatif ise Umut Meraş.

HAREKETLİ GÜNLER YAŞANACAK

Son dönemde birçok kez transferde karşı karşıya gelen F.Bahçe ve G.Saray, Hasan Ali için bir kez daha kozlarını paylaşacak gibi. İki takım arasında zorlu bir süreç yaşanacak. (Takvim)





