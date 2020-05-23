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Haberler Spor Haberleri Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçti

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçti

 ile sözleşmesi bitecek olan  ile temasa geçti. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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ASLAN'DAN FENER'İN YILDIZINA KANCA

G.Saray'dan flaş hamlesi… Sarı-Kırmızılılar, 'nin sözleşmesini henüz uzatmadığı için devreye girdi. Sezon sonu serbest kalacak 30 yaşındaki sol beke, "Sana kapımız açık. Seni 'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.

FENERBAHÇE AĞIRDAN ALIYOR

Hasan Ali ile yeni sözleşme için masaya oturmayan F.Bahçe, sol bek için eski yıldızı ile görüşüyor. Bu da Aslan'ın Hasan Ali transferindeki iştahını kabartıyor.

ASLAN'IN 1 NUMARALI HEDEFİ

Saracchi'yi yerli bir sol bekle rekabete sokmak isteyen G.Saray'ın ilk tercihinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle Hasan Ali olduğu öğrenildi. Diğer alternatif ise Umut Meraş.

HAREKETLİ GÜNLER YAŞANACAK

Son dönemde birçok kez transferde karşı karşıya gelen F.Bahçe ve G.Saray, Hasan Ali için bir kez daha kozlarını paylaşacak gibi. İki takım arasında zorlu bir süreç yaşanacak. (Takvim)

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