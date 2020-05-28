İtalyan devi Vedat Muriç için devrede!

Adı İngiliz kulüpleri ile anılan Vedat Muriqi için İtalyan basını, Lazio'nun da devrede olduğunu iddia etti.



Serie A ekiplerinden Lazio'nun, 26 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklamaya başlayacağı öne sürüldü. Muriqi hakkında yapılan haberlerde Fenerbahçe'nin maddi durumunun da ön plana çıkarıldığı, sarı-lacivertli yönetimin; Vedat Muriqi ile Altay Bayındır için ciddi bir teklif almaları durumunda satışlarına onay verebileceği belirtildi.



Sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 28 maça çıkan Muriqi, süre aldığı bu maçlarda 15 gol 6 da asistlik performansa imza attı. Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.