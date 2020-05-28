28 Mayıs 2020, Perşembe
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İtalyan devi Vedat Muriç için devrede!

'nin Kosovalı forveti adı Avrupa kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Özellikle İngiliz kulüplerin peşinde olduğu öğrenilen Vedat Muriqi için bir iddia da İtalyan basınından geldi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020
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İTALYAN DEVİ VEDAT MURİÇ İÇİN DEVREDE!

Adı İngiliz kulüpleri ile anılan için İtalyan basını, Lazio'nun da devrede olduğunu iddia etti.

Serie A ekiplerinden Lazio'nun, 26 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklamaya başlayacağı öne sürüldü. Muriqi hakkında yapılan haberlerde 'nin maddi durumunun da ön plana çıkarıldığı, sarı-lacivertli yönetimin; Vedat Muriqi ile Altay Bayındır için ciddi bir teklif almaları durumunda satışlarına onay verebileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 28 maça çıkan Muriqi, süre aldığı bu maçlarda 15 gol 6 da asistlik performansa imza attı. Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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