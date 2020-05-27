27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Wesley Sneijder Galatasaray için gün sayıyor!

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, yeniden sarı kırmızılı takıma dönmek için gün sayıyor. Sneijder, Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı hocalık koltuğuna oturacak.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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SNEİJDER GALATASARAY İÇİN GÜN SAYIYOR!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in, Fatih Terim'in yardımcısı olarak Sarı-Kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Takımı teknik direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.

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