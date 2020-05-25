25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi Ahmed Musa transfer iddialarına son noktayı koydu

Transferin gözde ismi olan geleceği ile ilgili konuştu. Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nijeryalı forvet üzerinden yapılan bir canlı yayına katılarak, "Bunlar beni kulüpten uzaklaştırmaya yönelik söylentiler. için oynamayı seviyorum ve kulüp ile olan sözleşmemi bitirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.05.2020
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TRANSFERİN GÖZDESİ İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU!

Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın transfer listesinde olduğu belirtilen 'ın Nijeryalı oyuncusu , hakkında çıkan iddialara cevap verdi. üzerinden yapılan bir canlı yayına konuk olan Musa, hakkında çıkan iddialara değinerek, "Bunlar beni kulüpten uzaklaştırmaya yönelik söylentiler. Al Nasr için oynamayı seviyorum ve kulüp ile olan sözleşmemi bitirmek istiyorum" dedi.

27 yaşındaki sol kanat daha önce yaptığı açıklamada da, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı" ifadesini kullanmıştı.

Sol kanadın yanı sıra forvette de oynayabilen Musa, ligde çıktığı 17 maçta 5 asist yaparken, gol atamadı. Nijeryalı futbolcu toplam 22 resmi maçta ise 2 gol 5 asistlik katkı yaptı. Ahmed Musa'nın Al Nasr'daki sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

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