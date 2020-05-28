Avustralya futbol maçlarını temmuz ortasında başlatmayı planlıyor
Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen birinci lig karşılaşmalarının, temmuz ortasında yeniden başlaması planlanıyor.
Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına karar verildiği ve birinci lig maçlarının temmuz ortasında başlatılmasının planlandığı duyuruldu.
Takımların gelecek ay antrenmanlara başlayacağı ifade edilirken ligin ağustos ortasında tamamlanmasının amaçlandığı belirtildi.
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