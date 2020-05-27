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Fatih Terim'den anlamlı çağrı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve geçtiğimiz ay bu sebeple hastanede yatan, daha sonra da hastalığı yenen , Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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FATİH TERİM'DEN ANLAMLI ÇAĞRI

Galatasaray teknik direktörü , Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

"CANLA KANLA KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Hastalığı yenenlerden alınan plazma bağışı, birçok hastaya umut olurken, Terim de sosyal sorumluluk kapsamında vatandaşlara çağrı yaptı. İyileştiği için mücadelenin bitmediğini söyleyen Fatih Terim, "Canla, kanla, korona virüsle mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay da senin için hastanelere ulaştırsın" diyerek çektiği videoyu paylaştı. Kızılay da resmi sosyal medya sayfasından Fatih Terim'e teşekkür ederek, "Kovid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" açıklamasını yaptı.

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