Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrasında ilk kez takımının başında antrenmana çıktı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından, Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

Bu karar sonrası çalışmalarına başlayan kulüplerden Galatasaray günün ilk idmanını gerçekleştirdi..Uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülenen teknik direktör Fatih Terim de takımının başında yer aldı.