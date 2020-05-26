26 Mayıs 2020, Salı
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Koronavirüs McLaren'ı da etkiledi

Formula 1'in önemli markalarından , koronavirüsün ekonomiyi etkilemesinden dolayı yeni planlarını duyurdu. McLaren, şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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KORONAVİRÜS MCLAREN'I DA ETKİLEDİ

Formula 1 araç üreticilerinden , yeni tip salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.

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