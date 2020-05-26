Koronavirüs McLaren'ı da etkiledi
Formula 1'in önemli markalarından McLaren, koronavirüsün ekonomiyi etkilemesinden dolayı yeni planlarını duyurdu. McLaren, şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.
Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.
McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.
Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.
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