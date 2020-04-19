Abdurrahim Albayrak'tan flaş Fatih Terim açıklaması: Benden mi geçti?

Corona virüse yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan önemli açıklamalar geldi. Kendisinden sonra Terim'in koronaya yakalanmasını değerlendiren Albayrak "Acaba benden mi Fatih Hoca'ya geçti diye kahroldum. Acaba hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir televizyon programında corona virüsü sürecinde yaşadıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

ÇOK KÖTÜ ŞEYLER DÜŞÜNDÜM

"Hiç yürüyecek halim yok dedim. Arabaya bindik. Yeşilköy'deki hastaneye acile gittik. Bizi hemen tomografiye aldılar. Ciğerlerimizin zatürree sardığını söylediler. O anı tarif edemem. 'Biz sizi bırakamayız' dediler. Eşim ağlamaya başladı. Onu ikna etmeye çalıştık. Nezih Barut devreye girdi. 'Ne olur çıkmayın' deyip yalvardılar. Ama nasıl ağlıyoruz. Odaya girdik, sanki kuş kafesine girdik. O an her şey aklınızdan geçiyor. Çok kötü şeyler düşündüm."

"Kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama film şeritleri geçiyor aklınızdan. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bu başka bir şey. O gün bana corona virüsü taşıdığımız söylediler. Bu bire bir coronadır. O an bütün sinirleriniz boşalıyor, bir ruh gibi oluyorsunuz. Eşimle aynı odada kaldık. Hastanedeyken Bakırköy'de sahile bakıyorum. Oluk oluk insanlar dolaşıyor. 'Yapmayın Allah aşkına, başka insanları da yakmayın' diyordum hastanede. İnsanlar hala farkında değil. Biz güçlü insanlarız. Biz pes etmeden Allah'ın izniyle yeneceğiz. Devletimize güvenelim. Doktorlarımızın söylediklerini dinleyelim."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI NE KADAR ÖVSEK AZ

"Asla moralimizi bozmamalıyız. 14 gün hastanede tamamen kaldıktan sonra bir 14 gün de evde tamamlamamız gerektiğini söylediler. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları kahramanlarımızdır bizim. Onlara ne kadar övsek az. Allah onlardan razı olsun. Onları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum."

''EĞER BULAŞTIRSAYDIM KENDİMİ AFFETMEZDİM''

Fatih Hoca ile sürekli konuşuyoruz. Hayat devam ediyor. Ligler başlayacak. Ben hastanedeyken onun da hastaneye yattığını biliyorum. Hastaneye yattığında çok üzüldüm. Acaba duygusu çok kötü. Acaba benden mi geçti? O vebal çok ağır. Acaba yaşadım içimde. Ben o dönem yabancı menajerlerle görüştüm. Şundan geçti diyemem çok büyük vebal. Çok şükür atlattık. Hastalığın zirvesindeyken Sivas'tan döndük. 8'inde Sivas'ta otelde kötüydüm. 9 Mart'ta Mesut Yılmaz beni yemeğe davet etti. Rahatsızım dedim ama 'Gel sana bir şey olmaz balık seni iyileştirir' dedi. Gece 12'ye kadar yemek yedik sohbet ettik. Hastaneye yattıktan sonra çok dualar ettim. Fatih hocam zaten hastanede. İnşallah diğer görüştüklerime de bulaşmamıştır. Mesut Yılmaz'ın da zaten hastalığı var, bu virüs ona bulaşırsa çok kötü olurdu. Şimdi sağlığı iyi çok şükür. Eğer böyle birine bir şey olsa çok kötü olurdum. Kendimi affetmezdim.

Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yok Mustafa Cengiz önderliğinde her gün konuşuyoruz. Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti. Bu paralar ne bu sene, ne gelecek yıl ödenebilir. İndirime mecburuz, hiçbir gelirimiz yok.

BAŞKAN KONUŞMAYI ÇOK UZUN TUTUYOR

Şimdi video konferans yapıyoruz yönetici arkadaşlarla. Sayın Başkanım Mustafa Cengiz de konuşmayı çok uzun tutuyor. Baktım saat 22.30 olmuş. Dedim ki 'Başkanım, saat 22.30'dan sonra telefonlar kapatılıyormuş, haberin olsun.