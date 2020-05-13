Fatih Terim'den alkışlanacak hareket!
Yönetime mesaj gönderen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 600 bin Euro’luk (yaklaşık 4.5 milyon TL) alacağını öteledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız" ifadelerini kullandı.
Yönetime mesaj gönderen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 600 bin Euro'luk (yaklaşık 4.5 milyon TL) alacağını öteledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da tüm personel ve yardımcı antrenörlere nisan ile mayıs maaşları ödenirken, teknik direktör Fatih Terim'den önemli bir fedakarlık geldi.
Yönetime haber gönderen tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız" dedi.
Terim böylece iki aylık toplam 600 bin Euro (yaklaşık 4.5 milyon TL) alacağını öteledi. Bu arada Terim, gelecek sezon için takım bütçesinin daha da düşürülmesi konusunda arayışlarını sürdüren yönetimle birlikte hareket edecek.
Tecrübeli hocanın yeni sezonda yerli ve genç isimler üzerinde durarak yönetimin elini rahatlatacağı kaydedildi.
Kaynak:Sabah
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