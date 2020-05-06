DSÖ'den liglerin başlamasıyla ilgili flaş açıklama
Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinin haziran ayı ortasında yeniden başlamasına ilişkin, "Bu, UEFA, ulusal federasyonlar ve bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapan hükümetlerin egemenlik hakkıdır." dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinin haziran ayı ortasında yeniden başlamasına ilişkin, "Bu, UEFA, ulusal federasyonlar ve bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapan hükümetlerin egemenlik hakkıdır." dedi.
Ryan, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Türkiye ve Almanya'da futbol liglerinin mayıs ve haziran aylarında yeniden başlama kararına yönelik sorusu üzerine Ryan, DSÖ'nün bu konuda karar merci olmadığını belirtti.
DSÖ'nün farklı spor dallarından tüm spor federasyonlarına Kovid-19 riskinin nasıl yönetilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Ryan, "Ama, başlıca organizasyonlar veya bir faaliyetin devam edip etmeyeceğine dair biz bir karar almıyoruz." ifadesini kullandı.
Ryan, Türkiye ve Almanya'da liglerin başlaması ve Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında, "Bu, federasyon (UEFA), ulusal federasyonlar ve bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapan hükümetlerin egemenlik hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.
SOSYAL VE EKONOMİK HAYATLARIMIZIN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUZ
Maçların seyircili veya seyircisiz oynanması konusunda net yorum yapmayan Ryan, yeniden başlayacak liglerde futbolcu ve futbol çalışanlarının güvenliğinin önemli olduğunun altını çizerek, "Liglerin başlayacağı ülke federasyonları veya hükümetlerin talepte bulunması halinde özel risk yönetimi tavsiyelerinde bulunmaya hazırız." dedi.
Ryan, şöyle devam etti:
"Hepimiz, sosyal ve ekonomik hayatlarımızın normale geri döndüğünü görmek istiyoruz. Soru şu; riskler nelerdir? Bu riskler nasıl yönetiliyor? Ve bunun başarılı olabilmesi için işleyecek süreç nedir? Bu nedenle, örneğin Türkiye ve Almanya için, risk yönetimi önlemlerinin ne şekilde uygulandığına dair özel bilgiler almamız gerektiğini düşünüyorum."
MAÇLAR HAZİRANDA BAŞLAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık." ifadesini kullanmıştı.
Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından kabul edilen tasarı kapsamında 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren "seyircisiz" olarak oynanabileceğine de onay verilmişti.
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