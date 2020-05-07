07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'ye güzel haber! Talip oldular

Fenerbahçe'ye güzel haber! Talip oldular

Gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran 'ye güzel haber. Sarı lacivertli takımının oyuncularına Avrupa’dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro’yu aşan Kruse’ye de ’dan Wolfsburg talip oldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.05.2020
ABONE OL
FENERBAHÇE'YE GÜZEL HABER! TALİP OLDULAR

Tottenham'ın da listesine aldığı Vedat Muriç için İtalyan ekibi Lazio ısrarını sürdürüyor. Kosovalı golcü için nabız yoklayan Çizme ekibi, liglerin başlaması ile birlikte Sarı-Lacivertli Kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Ancak dahil tüm Avrupa'nın büyük kulüplerinin içine sürüklendiği ekonomik süreç de transferde belirleyici olacak. ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü için yönetimin biçtiği değer ise en az 20 milyon Dolar. Fenerbahçe'ye ve Türk Futbolu'na henüz tam olarak ısınamayan Kruse'ye de ülkesi 'dan teklif geldi.

Masaya oturacak Sakatlık nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen ve salgın sonrası evinde dinlenme ve tedavi fırsatı bulan Alman Panzeri'ne Wolfsburg Kulübü'nün cazip bir teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Halen Sarı- Lacivertli ekiple mukavelesi devam eden Kruse'nin sezon sonunda yönetimle masaya oturması, şartların oluşması halinde bu kulübe olması bekleniyor.

Alexander Sörloth ve Vedat Muriç İtalyanların ilk hedefleri ALEXANDER SÖRLOTH VE VEDAT MURİÇ İTALYANLARIN İLK HEDEFLERİ
Lazio Vedat Muriç için 20 milyon Euro teklif edecek LAZİO VEDAT MURİÇ İÇİN 20 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA