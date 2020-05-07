Fenerbahçe'ye güzel haber! Talip oldular
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'ye güzel haber. Sarı lacivertli takımının oyuncularına Avrupa’dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro’yu aşan Kruse’ye de Almanya’dan Wolfsburg talip oldu.
Tottenham'ın da listesine aldığı Vedat Muriç için İtalyan ekibi Lazio ısrarını sürdürüyor. Kosovalı golcü için nabız yoklayan Çizme ekibi, liglerin başlaması ile birlikte Sarı-Lacivertli Kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Ancak Türkiye dahil tüm Avrupa'nın büyük kulüplerinin içine sürüklendiği ekonomik süreç de transferde belirleyici olacak. Fenerbahçe ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü için yönetimin biçtiği değer ise en az 20 milyon Dolar. Fenerbahçe'ye ve Türk Futbolu'na henüz tam olarak ısınamayan Kruse'ye de ülkesi Almanya'dan teklif geldi.
Masaya oturacak Sakatlık nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen ve salgın sonrası evinde dinlenme ve tedavi fırsatı bulan Alman Panzeri'ne Wolfsburg Kulübü'nün cazip bir teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Halen Sarı- Lacivertli ekiple mukavelesi devam eden Kruse'nin sezon sonunda yönetimle masaya oturması, şartların oluşması halinde bu kulübe transfer olması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Bir ülkede daha futbol maçları başlıyor!
- Trabzonspor 3 grup halinde çalıştı
- DSÖ'den liglerin başlamasıyla ilgili flaş açıklama
- UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için yeni formül!
- Türkiye E-Futbol Kupası'nın tarihi belli oldu
- Yıldız futbolcu Kovid-19'u yendi
- Rıza Çalımbay'dan liglerin başlama tarihine tepki!
- Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir isim daha girdi!
- Fabregas'tan Real Madrid için Mbappe önerisi
- İşte Süper Lig'i bekleyen büyük heyecan!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 karat tek taş kaç para? 0,30 karat tek taş pırlanta yüzük fiyatı ne kadar, kaç TL?
- BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 12. sezon ne zaman bitecek? 2020 PUBG Mobile 13. yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?
- Survivor sembol oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor 1 karat tek taş yüzük ödülü hangi takım kazandı?
- Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
- Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Mayıs MPİ Şans Topu çekiiş sonuçları sorgulama
- Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?
- Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?
- Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?
- Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
- Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
- Türkiye haritası son durum! Corona virüsü ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? 6 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu