07 Mayıs 2020, Perşembe
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Ligler ne zaman başlayacak? İşte yeni yol haritası

ne zaman başlayacak? merakla beklenen soru bugün yanıt buluyor. Başkanı dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, liglerin yeniden başlaması için geri sayıma geçildi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020
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LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE YENİ YOL HARİTASI

Alışveriş merkezleri, restoran ve berberlerden sonra da normale dönmeye hazırlanıyor. Başkanı dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, virüsle mücadele önlemlerini anlattı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuz'un iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilirse sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir" dedi.

ÖZDEMİR SAAT 14.00'TE AÇIKLAYACAK
Fanatik'in haberine göre; Görüşme sonrası TFF'nin ve 1. Lig'i 12 Haziran'da başlatma düşüncesini uygulamaya koyacağı öğrenildi. Normal fikstürde ve kulüplerin büyük kısmının istediği gibi deplasmanlı şekilde 26 Temmuz'da tamamlanacak maçlarda seyirci olmayacak. TFF Yönetimi'nin bugün saat 10.00'da değerlendirme yapacağı, saat 14.00'te başkan Nihat Özdemir'in ayrıntıları açıklayacağı bildirildi. Telekonferansla yapılacak toplantıda, Özdemir basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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