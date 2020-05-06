Ligler ne zaman başlayacak? İşte yeni yol haritası
Süper Lig ne zaman başlayacak? merakla beklenen soru bugün yanıt buluyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, liglerin yeniden başlaması için geri sayıma geçildi.
Alışveriş merkezleri, restoran ve berberlerden sonra futbol da normale dönmeye hazırlanıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, virüsle mücadele önlemlerini anlattı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuz'un iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilirse sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir" dedi.
ÖZDEMİR SAAT 14.00'TE AÇIKLAYACAK
Fanatik'in haberine göre; Görüşme sonrası TFF'nin Süper Lig ve 1. Lig'i 12 Haziran'da başlatma düşüncesini uygulamaya koyacağı öğrenildi. Normal fikstürde ve kulüplerin büyük kısmının istediği gibi deplasmanlı şekilde 26 Temmuz'da tamamlanacak maçlarda seyirci olmayacak. TFF Yönetimi'nin bugün saat 10.00'da değerlendirme yapacağı, saat 14.00'te başkan Nihat Özdemir'in ayrıntıları açıklayacağı bildirildi. Telekonferansla yapılacak toplantıda, Özdemir basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig'in kaderi belli oldu
- Fabregas'tan Real Madrid için Mbappe önerisi
- Yıldız futbolcu Kovid-19'u yendi
- UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için yeni formül!
- Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir isim daha girdi!
- DSÖ'den liglerin başlamasıyla ilgili flaş açıklama
- Türkiye E-Futbol Kupası'nın tarihi belli oldu
- Bir ülkede daha futbol maçları başlıyor!
- İşte Süper Lig'i bekleyen büyük heyecan!
- Trabzonspor 3 grup halinde çalıştı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 karat tek taş kaç para? 0,30 karat tek taş pırlanta yüzük fiyatı ne kadar, kaç TL?
- BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 12. sezon ne zaman bitecek? 2020 PUBG Mobile 13. yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?
- Survivor sembol oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor 1 karat tek taş yüzük ödülü hangi takım kazandı?
- Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
- Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Mayıs MPİ Şans Topu çekiiş sonuçları sorgulama
- Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?
- Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?
- Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?
- Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
- Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
- Türkiye haritası son durum! Corona virüsü ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? 6 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu