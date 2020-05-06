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Son dakika: Almanya'da ligler ne zaman başlayacak? Flaş gelişme

Son dakika haberine... , 'nın mayısın ikinci haftasından sonra karşılaşmaların başlamasına izin verdi. Bundesliga'nın başlangıç ve bitiş tarihleri ilerleyen günlerde netleşecek.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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Angela Merkel yönetiminde toplanan , 'nın başlama tarihine karar verdi.

Almanya hükümeti, Bundesliga kararını resmen açıkladı! Angela Merkel yönetiminde toplanan hükümet, maçların ne zaman başlayacağını masaya yatırdı.

Toplantıda Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verildi. Ligin başlangıç ve bitiş tarihler ise ilerleyen günlerde netleştirilecek.

Alman basını, maçların 15 veya 22 Mayıs tarihinde başlayabileceğini belirtiyordu.

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