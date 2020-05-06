07 Mayıs 2020, Perşembe
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Türkiye E-Futbol Kupası'nın tarihi belli oldu

ve yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından 'ta düzenlenecek. E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek futbolcular arasında ve Emre Akbaba gibi milli yıldızlar da yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020
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TÜRKİYE E-FUTBOL KUPASI'NIN TARİHİ BELLİ OLDU

ve yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından 'ta düzenlenecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir forma giyemeyen futbolcular, sanal dünyada birbirleriyle karşılaşacak.

'de yer alan 18 takımın birer oyuncusu, E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek. Futbolseverler, 9-10 Mayıs'ta oynanacak online müsabakaları beIN Sports ekranlarından takip edebilecek.

Türkiye E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek futbolcular ve takımları şöyle:

Emre Akbaba (Galatasaray), Georges-Kevin N'Koudou (Beşiktaş), Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), (Fraport TAV Antalyaspor), Gökhan Akkan (), Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Ulaş Zengin ( FK), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), (Göztepe), Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor), Anıl Koç (Kasımpaşa), Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), İrfan Can Kahveci (), Sıtkı Ferdi İmdat (MKE Ankaragücü), (Trabzonspor), Eren Tozlu (BtcTurk ) ve (Yukatel Denizlispor).

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