Son dakika: Beşiktaş'ta Loris Karius şoku yaşanıyor!
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Loris Karius, alacakları verilmediği için siyah beyazlı takımla ile sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Beşiktaş'ı alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya şikayet eden Karius ile yollar ayrıldı. Alman kaleci, siyah-beyazlı ekiple olan kontratını tek taraflı olarak sonlandırdı.
A SPOR BEŞİKTAŞ MUHABİRİ HAKAN GÜNDOĞAR DETAYLARI AÇIKLADI
2018 yaz transfer döneminde Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan 26 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemde oldukça eleştirilen, kötü bir performans ortay koydu.
Konuyla ilgili A Spor canlı yayından konuşan Hakan Gündoğar, şunları söyledi: "Karius'un oynamadığı ayların ücretini istediği belirtiliyordu. Bu nedenle Karius, Beşiktaş yönetimiyle uzlaşmaya yanaşmıyordu. Bugün avukatıyla birlikte Beşiktaş binasına gelen Karius, fesih sözleşmesini götürdü. Ve Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi."
"Bilindiği gibi FIFA'ya gitmişti alacakları nedeniyle. Bu süreçten sonra da Loris Karius'un Beşiktaş'la yollarını ayırdığını bugün itibarıyla söyleyelim. Çarşamba günü futbolcunun ülkesi Almanya'ya dönmesini bekliyoruz."
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