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Son dakika: Beşiktaş Kevin Prince-Boateng ile devam etmeyecek

Son dakika haber: Lorius Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından 'ta hareketli saatler yaşanıyor. Kevin Prince Boateng'in maliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetiminin, oyuncu ile yollarını ayırması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ KARAR! YOLLAR AYRILACAK

Alman kaleci Lorius Karius'un sabah saatlerinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından 'ta hareketli saatler yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kadrosunda revizyona gitmesi beklenen Beşiktaş'ta ayrılıklar haberleri peş peşe gelebilir.

YOLLAR AYRILACAK

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Kevin Prince Boateng'in maaliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile yollarını ayırabilir. Boateng'in sözleşmesinde, 10 maça çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar maddesi bulunuyordu.

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