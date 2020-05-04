Son dakika: Beşiktaş Kevin Prince-Boateng ile devam etmeyecek

Alman kaleci Lorius Karius'un sabah saatlerinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kadrosunda revizyona gitmesi beklenen Beşiktaş'ta ayrılıklar haberleri peş peşe gelebilir.

YOLLAR AYRILACAK

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Kevin Prince Boateng'in maaliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile yollarını ayırabilir. Boateng'in sözleşmesinde, 10 maça çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar maddesi bulunuyordu.