Beşiktaş'tan Karius açıklaması
Alman kaleci Loris Karius, 1.6 milyon euroluk alacağının ödenmediğini belirterek FIFA'ya başvurmuştu. Siyah beyazlılar, 'Şikayet sonrası Beşiktaş Karius'un sözleşmesini feshetti' haberleri hakkında açıklama yaptı.
Ekonomik sıkıntıların koronavirüs salgını sonrası iyice tavan yaptığı Beşiktaş'ta, 1.6 milyon euroluk alacağı ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris Karius ile yolların ayrıldığı iddia edilmişti. Alman kalecinin sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığı belirtilmişti.
BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
Ancak konuyla ilgili özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol A Takım Medya ve İletişim Sorumlusu Bülent Ülgen, iddiaları yalanladı. Ülgen, "Loris Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiği haberleri doğru değil. Sayın Erdal Torunoğulları'nın açıkladığı gibi FIFA'yla bir görüşmesi olduğu doğru. Kulüpten fazladan bir şeyler istiyor sanırım. Ama fesih söz konusu değil" ifadesini kullandı.
SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Abdurrahim Albayrak savcılığa başvurdu!
- Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol oynanmayacak
- Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Milan kararı!
- Pochettino'nun yeni adresi belli oluyor
- Bakan Kasapoğlu Kaan Öztürk için taziyede bulundu
- Barcelona'dan tarihi karar! Bir ilk olacak
- F.Bahçeli futbolcu ve eşi KYK yurdunda karantinada!
- Trabzonspor efsanesinden Sörloth'a övgü dolu sözler
- Beşiktaş Karius'tan kurtuluyor! İşte yeni kaleci
- UEFA federasyonlara çağrı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
- ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?
- Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?
- Son dakika: Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video
- 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru nasıl yapılır?
- Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?
- Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kapalı mı?
- Bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir?
- Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...
- Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?