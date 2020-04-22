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Beşiktaş'tan Karius açıklaması

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Giriş Tarihi: 22.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN KARİUS AÇIKLAMASI

Alman kaleci Loris , 1.6 milyon euroluk alacağının ödenmediğini belirterek FIFA'ya başvurmuştu. Siyah beyazlılar, 'Şikayet sonrası Karius'un sözleşmesini feshetti' haberleri hakkında açıklama yaptı.

Ekonomik sıkıntıların koronavirüs salgını sonrası iyice tavan yaptığı 'ta, 1.6 milyon euroluk alacağı ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris ile yolların ayrıldığı iddia edilmişti. Alman kalecinin sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığı belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ancak konuyla ilgili özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol A Takım Medya ve İletişim Sorumlusu Bülent Ülgen, iddiaları yalanladı. Ülgen, "Loris Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiği haberleri doğru değil. Sayın Erdal Torunoğulları'nın açıkladığı gibi FIFA'yla bir görüşmesi olduğu doğru. Kulüpten fazladan bir şeyler istiyor sanırım. Ama fesih söz konusu değil" ifadesini kullandı.

SABAH

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