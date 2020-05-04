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Süper Lig ne zaman başlayacak? Kritik toplantı yarın

Corona virüs tehlikesine karşı ileri bir tarihe ertelenen Türkiye futbol ligleri ne zaman başlayacak? Merakla beklenen soru yarın yanıtını bulacak. Yapılacak önemli toplantı sonrası TFF, Sağlık Bakanı Koca ve üyelerinden olumlu yanıt alması halinde ve TFF 1. Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KRİTİK TOPLANTI YARIN

TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.

TAKVİM ONAYLANIRSA LİGLER HAZİRAN AYININ ORTASINDA BAŞLAYACAK
TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde ve TFF 1. Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun hareket edecek.

ALT LİGLER KALAN 6 MAÇIN OYNANMASINI İSTİYOR
TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı , alt lig kulüplerinin koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2. ve 3. Lig'de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı.

KARAR YARIN AKŞAM BELLİ OLACAK
2. ve 3. liglerde kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini söyleyen Can, "Ligin birincileri tescil edilsin, liglerin ikinci sırasıyla dokuzuncu sırası arasındaki takımlar play-off oynasın. Bu play-off maçları da tek maç üzerinden oynansın Bu sezon düşme kalksın. Tüm maçların oynanması durumunda 300'den fazla maç oynanacak ve bunun da insan sağlığına etki edeceğinden dolayı Bakanımıza böyle bir öneride bulunduk. Federasyon başkanımız da toplantıdaydı. Nihai karar salı akşam (yarın) belli olacak. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız toplanıp bir karar verecekler" şeklinde konuştu.

TFF'den tarihi Süper Lig kararı! Corona virüs nedeniyle ertelenmişti... TFF'DEN TARİHİ SÜPER LİG KARARI! CORONA VİRÜS NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ...

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