Süper Lig ne zaman başlayacak? Kritik toplantı yarın
Corona virüs tehlikesine karşı ileri bir tarihe ertelenen Türkiye futbol ligleri ne zaman başlayacak? Merakla beklenen soru yarın yanıtını bulacak. Yapılacak önemli toplantı sonrası TFF, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak.
TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.
TAKVİM ONAYLANIRSA LİGLER HAZİRAN AYININ ORTASINDA BAŞLAYACAK
TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun hareket edecek.
ALT LİGLER KALAN 6 MAÇIN OYNANMASINI İSTİYOR
TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2. ve 3. Lig'de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı.
KARAR YARIN AKŞAM BELLİ OLACAK
2. ve 3. liglerde kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini söyleyen Can, "Ligin birincileri tescil edilsin, liglerin ikinci sırasıyla dokuzuncu sırası arasındaki takımlar play-off oynasın. Bu play-off maçları da tek maç üzerinden oynansın Bu sezon düşme kalksın. Tüm maçların oynanması durumunda 300'den fazla maç oynanacak ve bunun da insan sağlığına etki edeceğinden dolayı Bakanımıza böyle bir öneride bulunduk. Federasyon başkanımız da toplantıdaydı. Nihai karar salı akşam (yarın) belli olacak. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir toplanıp bir karar verecekler" şeklinde konuştu.
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