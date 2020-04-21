Erdal Torunoğulları'ndan flaş Karius açıklaması
Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, katıldığı Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Torunoğulları açıklamasında "Karius bize sıkıntı yarattı. Alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz." diye konuştu.Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Karius ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Murat Özen'in Instagram canlı yayınına katılan Torunoğulları, Alman kalecinin FIFA'ya gittiğini söyledi.
4 aydır hiçbir kulübün kasasına 1 lira bile girmediğini söyleyen Erdal Torunoğulları, "Bu gerçekleri oyunculara anlatıyoruz. Olumsuz geri dönüş almadık. Bize yardımcı olacaklar. Süreci bekliyorlar." dedi.
KARIUS AÇIKLAMASI
Beşiktaş yöneticisi, "Karius bize sıkıntı yarattı. Alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz." diye konuştu.
GÖKHAN, CANER VE ATIBA...
Devre arasında sözleşmesi biten oyuncularla görüştüklerinin altını çizen Erdal Torunoğulları, "Şu süreçte bir araya gelemediğimiz için yeniden görüşemedik. Gökhan, Caner ve Atiba bizim için önemlidir. Ayrılık gibi bir düşüncemiz yok. Onlar da bu düşüncede değil." dedi.
TALISCA GERİ DÖNECEK Mİ?
Talisca'nın Çin'e para için gittiğini vurgulayan Torunoğulları, "8 milyon Euro kazanıyor. Beşiktaş'ın 3 milyon Euro dahi verecek durumu olmaz. Talisca'yla görüştük. 8 milyon Euro varsa seve seve gelir. Talisca'yı kim istemez? Keşke olabilse." ifadelerini kullandı.
DORUKHAN TOKÖZ KONUSU
"Dorukhan bizim oyuncumuz. Son derece talihsiz bir sakatlık geçirdi. Toparlanma sürecinde. Tek başına Ümraniye'de çalışıyor ve kendisini tebrik ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş ve Türk futboluna büyük katkısı olur. Biz Dorukhan'ı böyle bir polemiğin içine çekmek istemiyoruz. Çıkan haberleri maksatlı görüyorum. Benim bildiğim menajer Ogan Tarhan. Kendisiyle görüştük. Dorukhan 2. ayda Almanya'ya tedavi için gitmişti. Ogan Tarhan ile görüştüğüm doğru ve bu da doğal. Bu benim işim. Ancak sürecin nereye geldiğine bir bakın."
"NECİP UYSAL İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAPIN DEDİ"
Erdal Torunoğulları maaş indirimi konusunda ise "Mümkün olduğu kadar oyuncularımızı kırmadan, üzmeden, işin gerçeğini açıklayarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey eskisi olmayacak. Bundan dolayı Kulüpler Birliği'nin çok radikal kararlar alması gerekiyor. Risk almamız gerekiyor. Aksi takdirde yönetecek kulüp bulamayacağız. Kulüplerin geliri yok şu anda. Futbolcular arasında olumsuz cevap veren olmadı. Necip Uysal, "Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ben her türlü şarta uyum sağlarım. Benim için Beşiktaş önemli." dedi." şeklinde konuştu.
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