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Son dakika haberi... Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı! Loris Karius...

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Giriş Tarihi: 22.02.2020
SERGEN YALÇIN AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI!

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü , 'un bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü , Alman file bekçisi ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıkladı.

KENDİSİ İLE YOLA DEVAM ETMEYECEĞİZ
Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

64 MAÇTA KALESİNDE 93 GOL GÖRDÜ
Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Karius, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

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