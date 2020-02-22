Son dakika haberi... Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı! Loris Karius...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Loris Karius'un bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alman file bekçisi Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıkladı.
KENDİSİ İLE YOLA DEVAM ETMEYECEĞİZ
Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
64 MAÇTA KALESİNDE 93 GOL GÖRDÜ
Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Karius, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.
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