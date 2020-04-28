Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Talisca...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski yönetimin bankalar birliği ile yapılan anlaşma sonrası kulübün yürümeyeceğini gördüğü için seçim kararı aldığını söyledi.

TALİSCA'YA KAPIMIZ AÇIK AMA...

Talisca ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Talisca buraya gelip buradaki ücretlerle oynayacaksa buyursun gelsin. Talisca ile ilgili bir girişimimiz yok. Talisca geldi de biz mi 'Gelmesin' dedik. Bizden aldığı ücretin 10 katını kazanıyor. Bu parayı Beşiktaş sayesinde kazandı. 'Bir gün 'Beşiktaş'tan yıldız oldum, vefa borcum var' derse kapımız açık. Ahmet Nur Çebi: Sportif direktör olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun kim olacağı konusunda bu karışık dönemin geçmesi gerekiyor.



BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON İLAN EDİLSİN DEMEDİM

Tercihim, maaşları yüksek futbolcuların fedakarlık yaparak takımda kalması ağlık her şeyden önce gelir. Bunu kenara itip herhangi bir faaliyeti sürdürmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş şampiyon ilan edilsin demedim. Avrupa'nın kriterlerine göre liglerin tescil edilmesini söyledim.



GÖKHAN GÖNÜL, CANER VE ATİBA...

Gökhan, Caner ve Atiba'ya sezon sonu görüşelim demiştik. Onlarda kabul etmişlerdi. Sezon henüz bitmediği için görüşme yapmadık. Sezon sonunda konuşacağız. Şu süreçten dolayı şartlar eskisi gibi olmayacak. Konuşup, anlaşırsak hocamız da isterse devam edeceğiz."