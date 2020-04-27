27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Caner Erkin'e son teklifini yapacak

Beşiktaş Caner Erkin'e son teklifini yapacak

Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan sol bek 'le ilgili son kararını verdi. Fenerbahçe cephesi de tecrübeli futbolcu tarafından gelecek haberi bekliyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.04.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ SON TEKLİFİNİ YAPACAK! EĞER KABUL ETMEZSE...

ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması Sergen Yalçın yönetiminde ilerliyor. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında yönetimle yapacakları toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti.

Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'in son durumu merak ediliyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN İNDİRİM TALEBİ
Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi beklenecek.Siyah-beyazlı takımda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e 750 bin euro teklif edilecek. 31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmediği takdirde ısrarcı olunmayacak ve yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE HABER BEKLİYOR
Öte yandan Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Caner Erkin için pusuda olduğu öğrenildi. Takıma mutlak bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Caner'in durumunu yakından takip ediyor

Kaynak:A Spor

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA