Fenerbahçe 45 gün sonra sahaya indi!
Corona virüs tedbirleri gereği antrenmanlara ara veren Fenerbahçe, 45 gün sonra sahaya indi. Sarı lacivertli oyuncuların saha çalışmaları kameralara böyle yansıdı.
Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı lacivertliler 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi. Önce teknik heyet fitness salonunu ve saha içindeki çalışma düzenini hazırladı.
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