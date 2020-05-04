Beşiktaş kalecisini buldu! İşte sözleşmenin detayları
Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. Takımında yedek kaleci konumuna düşen Babacan'ın Beşiktaş'la imzaladığı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir ile bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.
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