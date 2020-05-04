Beşiktaş kalecisini buldu! İşte sözleşmenin detayları

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir ile bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.