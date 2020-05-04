04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Beşiktaş kalecisini buldu! İşte sözleşmenin detayları

Adı uzun süredir ile anılan 'in milli kalecisi , siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. Takımında yedek kaleci konumuna düşen Babacan'ın Beşiktaş'la imzaladığı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020
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BEŞİKTAŞ KALECİSİNİ BULDU! İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda 'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü ile bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

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