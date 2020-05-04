04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Mbaye Diagne'den bir skandal daha! Tehdit etti

Mbaye Diagne'den bir skandal daha! Tehdit etti

Galatasaray'dan kiralık olarak 'de forma giyen Mbaye Diagne, ’da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı. Senegalli futbolcu, ev sahibinin uyarılarına da tehdit mesajları ile karşılık verdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 04.05.2020
ABONE OL
MBAYE DİAGNE'DEN BİR SKANDAL DAHA! TEHDİT ETTİ

Galatasaray'dan 'a kiralanan ve burada disiplinsiz davranışlar sebebiyle birçok kez kadro dışı kalan Diagne'nin ismi yine problemle anıldı. basınında yer alana haberlerde 28 yaşındaki futbolcunun, Belçika'da kiralık oturduğu evde kira sözleşmesi bitmesine rağmen evi terk etmediği yazıldı. Ev sahibi ile yaptığı anlaşmada en geç mart ayı sonunda evden çıkması gerektiği aktarılan futbolcunun anlaşmaya uymadığı ve belirtilen tarihte evden ayrılmadığı dile getirildi. Bunun üzerine ev sahibinin Diagne'ye nisan sonuna kadar zaman tanıdığı ancak Senegalli forvetin buna da uymadığı ve ev sahibinin uyarılarına tehdit mesajlarıyla karşılık verdiği ifade edildi.

Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı belli oldu GALATASARAY'IN MBAYE DİAGNE PLANI BELLİ OLDU
Mbaye Diagne Galatasaray'a geri dönmek istiyor MBAYE DİAGNE GALATASARAY'A GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İşte yeni adresi... GALATASARAY'A MBAYE DİAGNE MÜJDESİ! İŞTE YENİ ADRESİ...
Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi! Geri dönüyor GALATASARAY'DA FLAŞ MBAYE DİAGNE GELİŞMESİ! GERİ DÖNÜYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA