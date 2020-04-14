Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı belli oldu
Galatasaray'ın elden çıkarmak için yoğun çaba harcadığı Mbaye Diagne transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Golcü oyuncunun, Çin’de hayatın düzelmeye başlaması nedeniyle transferinin halen gerçekleşebileceği düşünülüyor.
G.Saray'ın Ocak 2019'da 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Mbaye Diagne'nin Çin'e transferinin salgın nedeniyle direkten döndüğü ortaya çıkarken, Aslan buna rağmen transfer için umutlu. Bir ara Belçika ekibinde kadro dışı kalan Senegalli'ye ara transfer döneminde eski takımı TJ Teda Kulübü talip olurken aralık ayında Çin'de yükselen koronavirüs salgını nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
6-7 MiLYONA SATILABiLiR
Hürriyet'in haberine göre; Lakin bugünlerde Çin'de yavaş yavaş hayatın normale dönmesi ve liglerin haziran-temmuz dönemine planlanması üzerine Galatasaray, Diagne'nin satışı konusunda yeniden umutlandı. Brugge'de de kötü bir sezon geçiren Diagne'nin Çin'deki pazar değerini fırsata çevirmek isteyen sarı kırmızılı yönetimin, 6-7 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu vermeye sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajeri de kulüplerle temaslarına devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig ne zaman başlayacak? Özdemir'den önemli açıklama
- Beşiktaş'a bir şok daha! Vagner Love...
- Jose Sosa'dan flaş Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım
- Kovid-19 açıklaması geldi! F.Bahçe'den sevindiren haber
- Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen...
- Alexander Sörloth İngiliz devini peşine taktı
- Barcelona iflasın eşiğine geldi
- Domagoj Vida’ya Marsilya kancası
- Fransa futbolundan önemli karar! Tarih belli oldu
- Beşiktaş'ta görüşme odasına çağrılan ilk isim Vida oldu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
- Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
- Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? 14 Nisan Türkiye son depremler listesi
- 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Af yasası kimleri kapsıyor? 70 maddelik infaz düzenlemesi içeriği neler? Mahkumlar tahliye oldu mu?
- 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel yapımcısından açıklama! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?
- Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?
- Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?