14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı belli oldu

Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 14.04.2020
ABONE OL
GALATASARAY'IN MBAYE DİAGNE PLANI BELLİ OLDU

'ın elden çıkarmak için yoğun çaba harcadığı Mbaye Diagne transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Golcü oyuncunun, ’de hayatın düzelmeye başlaması nedeniyle transferinin halen gerçekleşebileceği düşünülüyor.

G.Saray'ın Ocak 2019'da 13 milyon Euro karşılığında 'dan ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Mbaye Diagne'nin 'e transferinin salgın nedeniyle direkten döndüğü ortaya çıkarken, Aslan buna rağmen transfer için umutlu. Bir ara ekibinde kadro dışı kalan Senegalli'ye ara transfer döneminde eski takımı TJ Teda Kulübü talip olurken aralık ayında Çin'de yükselen koronavirüs salgını nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

6-7 MiLYONA SATILABiLiR
Hürriyet'in haberine göre; Lakin bugünlerde Çin'de yavaş yavaş hayatın normale dönmesi ve liglerin haziran-temmuz dönemine planlanması üzerine , Diagne'nin satışı konusunda yeniden umutlandı. Brugge'de de kötü bir sezon geçiren Diagne'nin Çin'deki pazar değerini fırsata çevirmek isteyen sarı kırmızılı yönetimin, 6-7 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu vermeye sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajeri de kulüplerle temaslarına devam ediyor.

Mbaye Diagne Galatasaray'a geri dönmek istiyor MBAYE DİAGNE GALATASARAY'A GERİ DÖNMEK İSTİYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA