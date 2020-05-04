04 Mayıs 2020, Pazartesi
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İngiltere Futbol Federasyonu bütçesinde 75 milyon sterlinlik kesinti

Koronavirüs dünya genelini etkisi altına alırken, spor dünyasına da ekonomik yönden zarar verdi. Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını belirtti.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020
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75 MİLYON STERLİNLİK KESİNTİ

Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını belirtti.

Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkede futbolu yeniden başlatmak için çalıştıklarını kaydederek, "Gelecek haftalarda hepimiz futbol izlemek istiyoruz ancak önceliğimiz toplum sağlığı. Bu konuda hükümetin tavsiyeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Farklı senaryolar üzerinde durduklarını ifade eden Clarke, yakın zamanda statlara seyirci alınmasının öngörülmediğini aktardı.

Finansal olarak da zorluk yaşadıklarını dile getiren Clarke, "Yönetim kurulumuz yıllık bütçede 75 milyon sterlin kesinti yapılması için anlaştı. En kötü senaryoya göre gelecek dört yılda oluşabilecek 300 milyon sterlinlik bütçe açığını dengelemek için bu gerekliydi." değerlendirmesinde bulundu.

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