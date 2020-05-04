Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Loris Karius!
Beşiktaş Kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman file bekçisi Loris Karius, 2 yıla yaklaşan siyah-beyazlı kariyerinde büyük hayal kırıklığı yaşattı.
İngiltere'nin Liverpool Kulübünden 2 yıllığına kiralanan Karius, başarısız bir performansla Beşiktaş kariyerini tamamladı.
Beşiktaş formasıyla söz konusu dönemde toplam 67 maça çıkan Karius, kalesinde 95 gol gördü. Alman kaleci, siyah-beyazlı takımda 1,4 gol yeme ortalamasıyla oynadı.
Siyah-beyazlı ekipteki 67 maçta toplam 5 bin 30 dakika süre alan ve 95 gol yiyen Karius, böylece 52,9 dakikada bir gole engel olamadı.
LİGDE 68 GOL YEDİ
Beşiktaş'ta adeta yokları oynayan Karius, 55 Süper Lig maçında 68 gole engel olamadı.
Ligde 13 karşılaşmada gol yemeyen Karius, bunların 3'ünü Galatasaray ile oynanan derbi maçlarında başardı. Alman file bekçisi, Beşiktaş'ın Galatasaray ile yaptığı 4 maçta 2 golü kalesinde gördü.
Bu arada siyah-beyazlı takım, geçen sezon Karius'un forma giydiği deplasmandaki Akhisarspor maçını 3-1 kazanırken, rakip takımın kural ihlali nedeniyle 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.
AVRUPA'DA BOŞU OLMADI
Liverpool ile önemli Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayarak Beşiktaş'a transfer olan Karius, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki kötü performansıyla dikkati çekti.
Beşiktaş'ın 2 sezonda Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçta kalede yer alan Karius, bunların tamamını gol yiyerek tamamladı. Söz konusu 10 maçta 21 golü kalesinde gören Alman file bekçisi, 2,1 gol yeme oranıyla taraftarları üzdü.
KUPADA DA AYNI
Karius, Ziraat Türkiye Kupası'nda da az oynamasına rağmen yediği gollerle gündeme geldi. Bu sezon Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptığı 2 kupa maçında forma giyen Karius, 6 gol yedi.
TARAFTARIN EN ÇOK TEPKİ GÖSTERDİĞİ OYUNCU OLDU
Siyah-beyazlı taraftarlar da performansından dolayı oynanan maçlarda sık sık Karius'a tepki gösteren tezahüratlarda bulundular. Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından da yaptıkları paylaşımlarda da Karius'un ayrılışını olumlu bulduklarını gösterdiler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Dilmen açıkladı
- Beşiktaş'tan sürpriz karar! Yollar ayrılacak
- Süper Lig ne zaman başlayacak? Kritik toplantı yarın
- Mbaye Diagne'den bir skandal daha! Tehdit etti
- Mustafa Cengiz'le ilgili önemli gelişme!
- İşte futbol tarihine damga vuran transfer!
- Beşiktaş'ta büyük şok! Sözleşmesini feshetti
- Fenerbahçe 45 gün sonra sahaya indi!
- Beşiktaş kalecisini buldu! İşte sözleşmenin detayları
- Yıldızları tek tek saydıran tokat! Az kalsın...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Oran netleşiyor! Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?