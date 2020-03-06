Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi! Geri dönüyor
Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim kadrosunda görmek istemediği Senegalli forvetin yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edildi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve yaz transfer sezonunda Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belçika basınının duyurduğu haberde, Club Brugge, Senegalli futbolcunun Galatasaray'a dönmesini bekliyor.
Club Brugge'de Mbaye Diagne kararı verildi. Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'a transfer olan Senegalli futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı.
DİAGNE İÇİN YOLUN SONUNA GELİNDİ
Belçika basınından yansıyan bilgilere göre ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak sarı kırmızılıların bu transfere kapısını kapatmasının ardından yeniden form tutması için Brugge'e gönderdiği Diagne için yolun sonuna gelindi.
GALATASARAY'A DÖNMESİ BEKLENİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne'ye artık hiçbir güvenin kalmadığı ve yaz aylarında golcü oyuncunun Galatasaray'a dönmesinin beklendiği yazıldı.
Mbaye Diagne bu sezon Club Brugge forması ile sadece 6 Lig maçına çıktı. Senegalli bu maçlarda 4 gollük katkı sağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- G.Saray'a güzel haber! Porto Telles için 46 milyon Euro istedi
- EURO 2020 turnuvası oynanacak mı? Ceferin açıkladı
- Jorge Jesus Fenerbahçe defterini kapattı
- Ziraat Türkiye Kupası finali gelecek sezon Katar'da!
- Kopenhag-Başakşehir maçıyla ilgili önemli karar
- Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!
- Ryan Babel'e büyük şok!
- Fenerbahçe'de yeni hedef Luiz Felipe Scolari
- Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli belli oldu
- Milli futbolcu Mert Müldür'e alçak tehdit!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever
- Cuma mesajları 2020: Resimli ve yeni en güzel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm tek parça full izle | ATV