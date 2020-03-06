Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim kadrosunda görmek istemediği Senegalli forvetin yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edildi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve yaz transfer sezonunda Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belçika basınının duyurduğu haberde, Club Brugge, Senegalli futbolcunun Galatasaray'a dönmesini bekliyor.

Club Brugge'de Mbaye Diagne kararı verildi. Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'a transfer olan Senegalli futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

DİAGNE İÇİN YOLUN SONUNA GELİNDİ

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak sarı kırmızılıların bu transfere kapısını kapatmasının ardından yeniden form tutması için Brugge'e gönderdiği Diagne için yolun sonuna gelindi.

GALATASARAY'A DÖNMESİ BEKLENİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne'ye artık hiçbir güvenin kalmadığı ve yaz aylarında golcü oyuncunun Galatasaray'a dönmesinin beklendiği yazıldı.

Mbaye Diagne bu sezon Club Brugge forması ile sadece 6 Lig maçına çıktı. Senegalli bu maçlarda 4 gollük katkı sağladı.