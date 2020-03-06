06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

SPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
ABONE OL
GALATASARAY'DA FLAŞ MBAYE DİAGNE GELİŞMESİ! GERİ DÖNÜYOR

'ın rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim kadrosunda görmek istemediği Senegalli forvetin yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edildi.

'ın 'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve yaz sezonunda 'e kiraladığı 'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. basınının duyurduğu haberde, Club Brugge, Senegalli futbolcunun Galatasaray'a dönmesini bekliyor.

Club Brugge'de Mbaye Diagne kararı verildi. Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'a transfer olan Senegalli futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

DİAGNE İÇİN YOLUN SONUNA GELİNDİ
Belçika basınından yansıyan bilgilere göre ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak sarı kırmızılıların bu transfere kapısını kapatmasının ardından yeniden form tutması için Brugge'e gönderdiği Diagne için yolun sonuna gelindi.

GALATASARAY'A DÖNMESİ BEKLENİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne'ye artık hiçbir güvenin kalmadığı ve yaz aylarında golcü oyuncunun Galatasaray'a dönmesinin beklendiği yazıldı.

Mbaye Diagne bu sezon Club Brugge forması ile sadece 6 Lig maçına çıktı. Senegalli bu maçlarda 4 gollük katkı sağladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN