Mbaye Diagne Galatasaray'a geri dönmek istiyor
Galatasaray'la yıldızları barışmayan ve geçtiğimiz sezon Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne'den kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takımın, elden çıkarmak istediği golcü oyuncu Galatasaray'a geri dönmek istiyor.
Galatasaray'da son dakika Mbaye Diagne gelişmesi... Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanan ve burada istediğini bulamayan golcü futbolcu, takımıyla yaşadığı sorunlardan dolayı kadro dışı dahi bırakılmıştı. Galatasaray'da yeniden forma giyip giymeyeceği merak edilen Senegal'li futbolcunun son durumunu açıklandı. İşte Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile ilgili son kararı...
Senego.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı haberde, Mbaya Diagne'nin Galatasaray'dan haber beklediği ifade edildi.
'DIAGNE DEVAM ETMEK İSTİYOR'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor ve bunun için çeşitli yollar arıyor.
GALATASARAY İSTEMEZSE...
Öte yandan Diagne, 2. planını da belirledi. Menajeri aracılığı ile kısa süre içerisinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturmayı planlayan golcü futbolcunun, sarı kırmızılı kulübün kendisini istememesi halinde yeni takım aramaya başlayacağı aktarıldı.
Mbaye Diagne, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı toplam 12 müsabakada 4 gola imza atarken, 465 dakika sahada kaldı.
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