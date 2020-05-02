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Mesut Özil Kızılay'a 'ramazan ayı' için bağış yaptı! 114 bin kişi faydalanacak

'in yıldız futbolcusu, 114 bin kişinin faydalanacağı iftar yemeği ve gıda kolisi bağışıyla Türk Kızılayın "" kampanyasına destek verdi

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Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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MESUT ÖZİL'DEN KIZILAY'A BAĞIŞ! 114 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 'nın için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak önemli bir destek verdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, 'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla yürütülen kampanyaya, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık destekte bulunduğu belirtildi.

114 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Tecrübeli futbolcunun bağışıyla, genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve 'de biner aileye gıda kolisi, 'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği aktarıldı. Mesut'un yaptığı bağışın toplam 114 bin kişiye ulaştırılacağı kaydedildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mesut Özile'e yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederek, "İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut kardeşimin yaptığı bağışla temin edeceğimiz malzemeleri de en kısa sürede ihtiyacı olanın evine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl evlenen Mesut Özil, düğün yemeğini Kızılay'a bağışlamış ve 16 bin insana yardım etmişti.

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