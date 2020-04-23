Mesut Özil'in Arsenal ile bağı kopuyor! İşte yeni takımı
Arsenal'in oyuncu maaşlarında kesinti yapma kararının ardından, takımdan ayrılmayı düşünen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in yeni durağı belli oldu. ABD ekiplerinden DC United, Özil'i kadrosuna katmak istiyor.
Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'i ABD ekiplerinden DC United kadrosuna katmak istiyor. 2018 yılında Arsenal ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan ve haftada 350 bin Pound kazanarak, takımın en çok kazananı konumunda olan Özil için beklemeye başlayan DC United, oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
Mesut Özil'in danışmanlığını yapan Erkut Söğüt, Ada basınına yaptığı açıklamada oyuncunun şu anda Arsenal'da kalacağını açıklarken, "Şu anda bunun hakkında konuşmuyoruz bile, çünkü hala 1 yıllık sözleşmesi var. O zamana kadar kesinlikle Arsenal'da kalacak. Sözleşmesinin sonuna kadar kalacak. Ayrılma şansı yok. Sözleşme bitince kendisi 32 yaşında olacak. En az 3 yıl daha üst düzey futbol oynayabilir" açıklamasını yaptı.
MESUT ÖZİL, MAAŞININ KESİLMESİNİ İSTEMİYOR
Mesut Özil'in kulübü FC Arsenal'ın maaşından kesinti yapılmasına karşı çıkan üç oyuncudan biri olduğu iddia edilmişti. Maaşlarının kesilmesine karşı çıkan diğer iki oyuncunun isimleri açıklanmadı. FC Arsenal kulübü yetkililerinin oyuncu grubu ve teknik ekiple pazartesi bir görüşme yaparak, maaşlarından yüzde 12,5 feragat etmeleri yönünde talepte bulundukları kaydedildi.
Bunun zorunlu olmadığı ve futbolcuların tercihlerine bırakıldığı da ifade edilirken; Bild verdiği haberde "Maaşından kulübe kesinti yapılmasını karşı çıkan Mesut Özil, haftalık 400 bin Euro kazanç elde ediyor" diye yorum yaptı.
Haberde, Mesut Özil'in Koronavirüs etkisiyle kulübün nasıl bir zarara uğradığı açıklandığında, bu yöndeki son kararını açıklayacağı da belirtildi.
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