Arda Turan'dan SABAH canlı yayınında çarpıcı açıklamalar! "Galatasaray konusunda konuşmak istemiyorum..."
Arda Turan SABAH Instagram canlı yayınında soruları cevapladı. Arda Turan, "Galatasaray konusunda artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Galatasaray konusu ile ilgili ne oluyorsa olsun hayırlısı olsun hiç önemli değil" açıklamasında bulundu.
Arda Turan, Sabah Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Her sohbette Galatasaray'ı soruyorlar, cevaplamazsam 'Galatasaray'ı cevaplamadı adama bak' dememeleri için, bu sohbetlerde her soruya içtenlikle cevap verdim.
Yardımlar başlayınca 'ne lazım?' diye ortalığa baktık, durumlara bakınca böyle küçük yardımlarla olmaz, dostlarımızla konuştuk ve bin maske üretilmesini sağladık. İnsanlara gerçekten yardım etmek istedik.
Özel harekat polisi arkadaşlarımız var, onlarla konuşuyoruz sürekli. Polis arkadaşlarımız bana 'Abi bize çok moral veriyorsun, başka bir yardıma ihtiyacımız yok, sadece biz burada neler yaşıyoruz bilsinler' dedikten sonra bu benim hep aklımda kaldı, bana ders oldu.
7'YE 7 GAZOZUNA MAÇ YAPIYORDUK
Bayrampaşa'da 7'ye 7 gazozuna maç yapıyorduk. Kazanınca mutlu oluyorduk, o gazoz orada kalırdı ama kazanmak bizi daha çok mutlu ederdi.
Benim kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun? Ama bana her şeyi yaptılar, çok üzerime geldiler.
EVDE İŞ KONUŞMAYIZ
Ben bunları yaparken beni eleştirenlerin çoğu o zaman 10 yaşındaydı. Ama şimdi ellerine telefon alıp, beni eleştirebiliyorlar.
Evde kimse bizde transferi konuşmaz, iş konuşmayız. Aile saygısı evde her zaman devam eder.
Atletico Madrid ile Barcelona'nın stadında şampiyonluk yaşamak çok güzel bir duyguydu, ben hala öyle bir başarının tekrarlanacağını düşünmüyorum. Kardeşim felan stad da buz gibiydi. Onu hiç unutmam.
GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRMÜŞ OLDU
Kariyerimde bir düşüş başladığı zaman patır patır dökülen insanları gördüm. Bütün insanların gerçek yüzlerini görmüş oldum. Çoğu kişi benim düşmemi, gerilememi beklemişler.
Messi'nin Suarez'e penaltıdan yaptığı asist, Messi gibi akıllı bir oyuncuya yakışırdı, o golü de atabilecek tek oyuncu Suarez'di.
Atletico Madrid ile uzun zaman sonra Barcelona'yı yenmiştik, galibiyet golünü de ben atmıştım. En özel gollerimden biriydi.
İnönü'de küfür yemeyi çok severdim, Beşiktaş taraftarları arasında arkadaşlarım vardı sürekli onlarla atışıyorduk. Ali Sami Yen'de İnönü'de oynanan derbileri çok severdim.
Sürekli sosyal medyada bir şeyleri eleştirmek, dalga geçmek çok üzücü. Hayat bu değil çünkü.
Yıllarca Barcelona stadına akredite olmayan insanlar, 'Arda Turan, Barcelona'nın en büyük fiyaskosu' dediler sürekli.
Sahada yaşadığım hiçbir şeyi sahada kaybetmedim.
BEN TUTKULU ADAMIM
50 yaşındaki bir Galatasaraylı ile 20 yaşındaki bir Galatasaraylı çok farklı görüyor beni. Ali Sami Yen'i değil Aslantepe'yi görenler.
Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum, tabii ki Galatasaray'da oynamak çok isterim ama benim bir yere yamanma gibi bir isteğim yok. Ben 3 sene daha futbol oynamak istiyorum. Ben Galatasaray sorularına saygımdan cevap veriyorum.
GALATASARAY KONUSUNDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM
Galatasaray konusunda artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Galatasaray konusu ile ilgili ne oluyorsa olsun hayırlısı olsun hiç önemli değil. Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de acil şifalar diliyorum. Allah dermansız dert vermesin.
"Seveceksin. Hep seveceksin. Ben tutkulu adamım."
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