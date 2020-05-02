Genç forvet Emmanuel Sabbi Beşiktaş'ın teklifini reddetti
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Beşiktaş'ın ilgilendiği ancak olumsuz yanıt aldığı sürpriz oyuncu ortaya çıktı.
Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalar yürüten takımlardan Beşiktaş, kadrosuna genç bir ismi takviye etmek istedi ancak olumsuz yanıt aldı.
Danimarka basınından BT'de yer alan habere göre siyah-beyazlı kulüp, Hobro IK takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gana asıllı ABD'li futbolcu Emmanuel Sabbi ile iletişime geçti ancak oyuncu bir diğer Danimarka temsilcisi Odense BK ile gelecek sezon için mukavele yaptı. Transfer için aracı olan menajer Çağlar Koycu yaptığı açıklamada, "Sabbi yaz transfer dönemi için Beşiktaş'tan teklif aldı zira onlar oyuncunun büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyordu. Buna rağmen Sabbi, Beşiktaş'a gitmek istemedi" dedi.
EMMANUEL SABBI KİMDİR?
1997 yılında İtalya'da dünyaya gelen Gana asıllı Amerikalı futbolcu Emmanuel Sabbi, forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Kariyerine Chicago Magic'de başlayan genç futbolcu, sırasıyla Las Palmas ve Hobro'ya transfer oldu. 22 yaşındaki oyuncu gelecek sezon için Odense ile anlaşmaya vardı. Sabbi, ABD'nin genç yaş milli takımlarında da forma giyiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Hugo Almeida'dan yıllar sonra gelen itiraf! ''Beşiktaş başkanı beni kandırdı''
- TFF, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
- İtalya ligi devam edecek mi? Flaş karar
- İspanyollar duyurdu: Turan Galatasaray'a dönecek
- Mesut Özil'den Kızılay'a bağış! 114 bin kişi faydalanacak
- İşte Philippe Coutinho'nun yeni adresi
- Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!
- Süper Lig ne zaman başlayacak?
- İstenmeyen adamken joker oldu! Yeni sözleşme...
- Alina Iagupova yılın en değerli oyuncusu seçildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?
- Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...
- Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum
- Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?
- Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!
- 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı
- Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı
- Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?