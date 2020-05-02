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Genç forvet Emmanuel Sabbi Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle 'e verilen arada yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan 'ın ilgilendiği ancak olumsuz yanıt aldığı sürpriz oyuncu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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GENÇ GOLCÜDEN BEŞİKTAŞ'A RET

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalar yürüten takımlardan Beşiktaş, kadrosuna genç bir ismi takviye etmek istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

basınından BT'de yer alan habere göre siyah-beyazlı kulüp, Hobro IK takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gana asıllı 'li futbolcu Emmanuel Sabbi ile iletişime geçti ancak oyuncu bir diğer Danimarka temsilcisi Odense BK ile gelecek sezon için mukavele yaptı. için aracı olan menajer Çağlar Koycu yaptığı açıklamada, "Sabbi yaz transfer dönemi için Beşiktaş'tan teklif aldı zira onlar oyuncunun büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyordu. Buna rağmen Sabbi, Beşiktaş'a gitmek istemedi" dedi.

EMMANUEL SABBI KİMDİR?

1997 yılında 'da dünyaya gelen Gana asıllı Amerikalı futbolcu , forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Kariyerine Chicago Magic'de başlayan genç futbolcu, sırasıyla Las Palmas ve Hobro'ya transfer oldu. 22 yaşındaki oyuncu gelecek sezon için Odense ile anlaşmaya vardı. Sabbi, ABD'nin genç yaş milli takımlarında da forma giyiyor.

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