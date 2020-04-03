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Mesut Özil’den yeni doğan bebeği Eda için milyonluk yatırım

Geçtiğimiz yıl Amine Gülşe ile nikah masasına oturan Mesut Özil, ilk bebeği Eda'yı kucağına almanın mutluluğun yaşamıştı. Özil, eşine doğum hediyesi olarak İngiltere'deki malikanesinin tapusunu verdiği haberlerini 'O ev, zaten eşimindi' diye yalanlarken minik kızı Eda için de bir hesap açıp buraya 3 milyon sterlin yatırdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 09:29
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Mesut Özil’den yeni doğan bebeği Eda için milyonluk yatırım

Geçtiğimiz gün kızları Eda'ya kavuşan Mesut Özil ile Amine Gülşe, İngiltere, İsveç ve Almanya'da gazetelerin manşetlerinden düşmüyor.

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Mesut Özil’den yeni doğan bebeği Eda için milyonluk yatırım

Güzel eşine doğum hediyesi olarak İngiltere'deki 80 milyon liralık malikanesinin tapusunu verdiği iddia edilen Mesut, bu haberleri yalanladı.

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Mesut Özil’den yeni doğan bebeği Eda için milyonluk yatırım

İngiliz basınında yer alan habere göre ünlü futbolcu, "Eşimin bugüne kadar benden en ufak hediye beklentisi olmadı. Bu ev, zaten evlendiğimiz günden beri Amine'nin" dedi.

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Mesut Özil’den yeni doğan bebeği Eda için milyonluk yatırım

Mesut Özil ile Amine Gülşe, kızları için hediye almak isteyen yakınlarına da tıpkı düğünlerinde olduğu gibi 'Big Foot'i isimli yardım derneğine bağış yapmalarını rica etti.

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Mesut Özil’den yeni doğan bebeği Eda için milyonluk yatırım

Şimdiden minik Eda'nın geleceğini garanti altına almak isteyen Mesut Özil'in kızı adına bir hesap açıp buraya 3 milyon sterlin yani yaklaşık 25 milyon TL yatırdığı iddia edildi.