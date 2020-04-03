Mesut Özil’den yeni doğan bebeği Eda için milyonluk yatırım

Geçtiğimiz yıl Amine Gülşe ile nikah masasına oturan Mesut Özil, ilk bebeği Eda'yı kucağına almanın mutluluğun yaşamıştı. Özil, eşine doğum hediyesi olarak İngiltere'deki malikanesinin tapusunu verdiği haberlerini 'O ev, zaten eşimindi' diye yalanlarken minik kızı Eda için de bir hesap açıp buraya 3 milyon sterlin yatırdığı ortaya çıktı.