Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya milyonluk reklam teklifi!

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin geçtiğimiz ay dünyaya gelen kızları Eda için bir bebek bezi firması 5 milyonluk reklam teklifi yaptı. Bir İngiliz dergi de Eda'nın fotoğrafları için 250 bin sterlinlik teklif geldi. Bugüne kadar yaptıkları yardımlarla önem çıkan çiftin teklifi kabul etmesi halinde bu ücretleri yardım derneklerine bağışlayacağı öğrenildi.

Bugüne kadar yaptıkları yardımlarla başta çocuklar olmak üzere binlerce kişinin hayatına dokunan Mesut Özil ile Amine Gülşe, 30 Mart'ta dünyaya gelen bebekleriyle gündemde… Kızları Eda'nın doğumuyla İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok yerde gündem olan ikiliye, reklam teklifleri yağmaya başladı. Dünyaca ünlü bir bebek bezi firmasının ikiliye, 5 milyon TL önerdiği iddia edildi.

Arsenal'in yıldızı ile güzel eşine bir teklif de İngiltere'deki bir dergiden geldi. Dergi, Mesut Özil ve Amine Gülşe'yi kızları Eda ile lüks malikanelerinde fotoğraflamak için 250 bin sterlin (2 milyon 150 bin TL) önerdi. Tekliflere resmi yanıt vermeyen gözde çiftin, alacakları parayı kuruşuna kadar kurdukları BigShoe isimli yardım derneğine aktaracağı öğrenildi.

Haziran 2019'daki düğünlerinde kendileri adına Big Shoe Vakfı'na bağış yapılmasını isteyen çift, bu sayede dünya çapındaki yüzlerce çocuğun hayatını kurtarmıştı.