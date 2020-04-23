Son dakika: Avrupa kupalarına katılım nasıl olacak? UEFA açıkladı

Avrupa futbolunun patronu UEFA, bugün yapılan İcra Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

UEFA, Federasyonlara yerel liglerin tamamlanmasını ısrarla tavsiye etti. Üye ülkelerden, yerel liglerin Ağustos ayından önce tamamlanması istendi.

UEFA, liglerin tamamlanmaması durumunda gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılacak takımlar için kulüp katsayısı yerine sportif performans kriterini kullanacak. Buna göre yerel federasyonlar Avrupa Kupalarına katılacak takımları mevcut puan durumuna göre belirleyebilecek.

UEFA, federasyonlar tarafından kupalara gönderilecek takımlar için son kararı verme hakkını saklı tutacağını da açıkladı. Seçimlerin tarafsız ve nesnel yapılması yönünde federasyonların uyarıldığı da belirtildi.