23 Nisan 2020, Perşembe
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Porto Vincent Aboubakar'ın fiyatını belirledi

, Kamerunlu golcüsü Vincent 'ı satış listesine koydu. 'ın da transfer listesinde bulunan golcü oyuncu için Portekiz ekibi 7 milyon Euro istiyor.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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PORTO VİNCENT ABOUBAKAR'IN FİYATINI BELİRLEDİ

, 'ı 7 milyon Euro bonservis bedeliği karşılığında serbest bırakmak istiyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlığını atlattıktan sonra Soares, Marega ve Ze Luis gibi önemli isimlerin gölgesi altına kalmış ve yeteri kadar süre bulamamıştı.

EN ÇOK KAZANANLARDAN
Portekiz gazetesi A Bola'da yer alan habere göre; Kamerunlu yıldızın Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Aboubakar takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

8 MAÇ 2 GOL
Öte yandan bu sezon 8 maçta sahaya çıkan tecrübeli forvet 2 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDE Mİ?
Bilindiği üzere Aboubakar'ın ismi uzun süredir eski takımı ile anılıyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Beşiktaş kulübü yöneticisi Erdal Torunoğulları da açıklamalarda bulunmuştu.

"ABOUBAKAR'IN SAKATLIKLARI VAR"
Torunoğulları, "Aboubakar'ın sakatlıkları var uzun süredir. Beşiktaş'ta çok verimli olan oyuncular ne yazık ki gittikleri yerde istikrar sağlayamadılar" şeklinde açıklama yapmıştı.

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