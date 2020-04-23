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Son dakika: UEFA corona virüs nedeniyle Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi

Son dakika haberi..., 2021'de yapılacak olan 'nı 2022'ye erteledi.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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UEFA AÇIKLADI! 2022'YE ERTELENDİ

, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'de 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yine aynı ülkede 6-31 Temmuz 2022'de yapılacağı duyuruldu.

Kararın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi üzerine alındığı belirtildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "EURO 2020'nin 2021'e erteleme kararı aldığımızdan beri bunun Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'na olabilecek etkilerini düşünüyoruz. Kadın futbolunun yükselmesine olan bağlılığımızla beraber bütün seçenekleri dikkatli bir şekilde inceledik. Şampiyonayı erteleyerek oynandığı yaz döneminin tek büyük futbol turnuvası olmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

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